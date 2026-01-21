Все новости Уфы и Башкортостана
Житель Уфы убил сожителя падчерицы после ее жалоб на побои

21:58, 21 янв 2026

В Уфе мужчину будут судить за убийство сожителя падчерицы. Об этом сообщила прокуратура Башкирии 21 января 2026 года.

В октябре 2025 года падчерица обвиняемого пожаловалась отчиму на регулярные избиения со стороны своего сожителя. После жалобы мужчина схватил кухонный нож и нанес один удар в область сердца обидчика девушки. От полученных повреждений тот скончался на месте.

Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. Уголовное дело передано в Калининский районный суд Уфы для судебного разбирательства.

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство
Читайте также

В Башкирии 19-летний юноша предстанет перед судом за убийство сожителя матери
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии 19-летний юноша предстанет перед судом за убийство сожителя матери
В Башкирии женщина зарезала сожителя после пьяной ссоры
Происшествия в Башкирии
В Башкирии женщина зарезала сожителя после пьяной ссоры
В Уфе женщина пырнула ножом сожителя во время застолья
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщина пырнула ножом сожителя во время застолья
Жительницу Уфы будут судить за убийство и нападение на полицейского
Человек и закон в Башкирии
Жительницу Уфы будут судить за убийство и нападение на полицейского


