Житель Уфы убил сожителя падчерицы после ее жалоб на побои
21:58, 21 янв 2026
В Уфе мужчину будут судить за убийство сожителя падчерицы. Об этом сообщила прокуратура Башкирии 21 января 2026 года.
В октябре 2025 года падчерица обвиняемого пожаловалась отчиму на регулярные избиения со стороны своего сожителя. После жалобы мужчина схватил кухонный нож и нанес один удар в область сердца обидчика девушки. От полученных повреждений тот скончался на месте.
Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. Уголовное дело передано в Калининский районный суд Уфы для судебного разбирательства.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Житель Уфы получил восемь лет за убийство сожительницы
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии 19-летний юноша предстанет перед судом за убийство сожителя матери
Происшествия в Башкирии
В Башкирии женщина зарезала сожителя после пьяной ссоры
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщина пырнула ножом сожителя во время застолья
Человек и закон в Башкирии
Жительницу Уфы будут судить за убийство и нападение на полицейского