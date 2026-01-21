Житель Уфы убил сожителя падчерицы после ее жалоб на побои

21:58, 21 янв 2026

В Уфе мужчину будут судить за убийство сожителя падчерицы. Об этом сообщила прокуратура Башкирии 21 января 2026 года.

В октябре 2025 года падчерица обвиняемого пожаловалась отчиму на регулярные избиения со стороны своего сожителя. После жалобы мужчина схватил кухонный нож и нанес один удар в область сердца обидчика девушки. От полученных повреждений тот скончался на месте.

Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. Уголовное дело передано в Калининский районный суд Уфы для судебного разбирательства.

Автор: Семен Подгорный