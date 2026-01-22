Школьница из Уфы отдала мошенникам сейфы с тремя миллионами рублей

20:21, 22 янв 2026

В Уфе возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. 15-летняя жительница Уфы передала незнакомцу два домашних сейфа с наличными на сумму свыше трех миллионов рублей. О происшествии сообщает региональное МВД.

По данным следствия, афера началась со звонка на мобильный телефон школьницы. Неизвестный представился работником сети гипермаркетов и под предлогом оформленной доставки выманил у девочки код из СМС-сообщения. Вскоре после этого подростку пришло уведомление о некой «несанкционированной доверенности» на портале госуслуг с просьбой связаться с горячей линией.

Испугавшись, девочка позвонила по указанному номеру. С ней стали общаться люди, выдававшие себя за специалистов Минцифры, Росфинмониторинга и спецслужб. Злоумышленники запугали школьницу возможным уголовным преследованием семьи и угрозой блокировки всех счетов. Они категорически запретили ей сообщать о разговоре родителям, искать информацию в интернете и потребовали не прерывать видеосвязь.

На следующие сутки один из лжесотрудников Росфинмониторинга выяснил, что дома хранятся два сейфа с деньгами, к которым девочка знает пароль. Аферисты пригрозили обыском и заявили, что для проверки сейфы заберет специальный курьер. Чтобы убрать из квартиры младшую сестру жертвы, мошенники перевели на ее счет 500 рублей якобы для прогулки.

Когда школьница осталась в одиночестве, приехал курьер. Под удаленным руководством псевдоспециалиста он упаковал сейфы в коробки и забрал у подростка сим-карту под предлогом проверки. Пропажу обнаружили только вечером, после возвращения родителей домой. Лишь тогда девочка поняла, что попалась на удочку преступников.

В МВД Башкортостана призвали родителей внимательнее следить за цифровой безопасностью детей и обсуждать с ними подобные мошеннические схемы. Правоохранители отмечают, что аферисты намеренно эксплуатируют доверчивость и неопытность подростков.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash