Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Школьница из Уфы отдала мошенникам сейфы с тремя миллионами рублей

Школьница из Уфы отдала мошенникам сейфы с тремя миллионами рублей

20:21, 22 янв 2026

В Уфе возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. 15-летняя жительница Уфы передала незнакомцу два домашних сейфа с наличными на сумму свыше трех миллионов рублей. О происшествии сообщает региональное МВД.

По данным следствия, афера началась со звонка на мобильный телефон школьницы. Неизвестный представился работником сети гипермаркетов и под предлогом оформленной доставки выманил у девочки код из СМС-сообщения. Вскоре после этого подростку пришло уведомление о некой «несанкционированной доверенности» на портале госуслуг с просьбой связаться с горячей линией.

Испугавшись, девочка позвонила по указанному номеру. С ней стали общаться люди, выдававшие себя за специалистов Минцифры, Росфинмониторинга и спецслужб. Злоумышленники запугали школьницу возможным уголовным преследованием семьи и угрозой блокировки всех счетов. Они категорически запретили ей сообщать о разговоре родителям, искать информацию в интернете и потребовали не прерывать видеосвязь.

На следующие сутки один из лжесотрудников Росфинмониторинга выяснил, что дома хранятся два сейфа с деньгами, к которым девочка знает пароль. Аферисты пригрозили обыском и заявили, что для проверки сейфы заберет специальный курьер. Чтобы убрать из квартиры младшую сестру жертвы, мошенники перевели на ее счет 500 рублей якобы для прогулки.

Когда школьница осталась в одиночестве, приехал курьер. Под удаленным руководством псевдоспециалиста он упаковал сейфы в коробки и забрал у подростка сим-карту под предлогом проверки. Пропажу обнаружили только вечером, после возвращения родителей домой. Лишь тогда девочка поняла, что попалась на удочку преступников.

В МВД Башкортостана призвали родителей внимательнее следить за цифровой безопасностью детей и обсуждать с ними подобные мошеннические схемы. Правоохранители отмечают, что аферисты намеренно эксплуатируют доверчивость и неопытность подростков.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Житель Башкирии лишился 77 тысяч рублей, перейдя по ссылке «Посмотри видео»

Читайте также:

Житель Башкирии лишился 77 тысяч рублей, перейдя по ссылке «Посмотри видео»
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: Уфа происшествия Уфа мошенники
Читайте также

Мошенники выманили у 80-летней пенсионерки из Уфы более семи миллионов рублей
Происшествия в Башкирии
Мошенники выманили у 80-летней пенсионерки из Уфы более семи миллионов рублей
В Уфе женщина отдала мошенникам 13 миллионов рублей
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщина отдала мошенникам 13 миллионов рублей
Жительница Уфы завязала роман с иностранцем, но осталась без денег
Происшествия в Башкирии
Жительница Уфы завязала роман с иностранцем, но осталась без денег
Школьница из Уфы стала жертвой жестокого буллинга и вымогательства
Происшествия в Башкирии
Школьница из Уфы стала жертвой жестокого буллинга и вымогательства


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен