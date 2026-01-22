Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
В Уфе рецидивист с кастетом украл туалетную воду из магазина

21:03, 22 янв 2026

В Уфе мужчина вооружился кастетом и ограбил магазин косметики на улице Летчиков. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Уфе.

Сотрудница торгового павильона бытовой химии рассказала стражам порядка, что неизвестный посетитель зашел в магазин под видом покупателя. Осмотрев витрины, он взял мужской парфюм и направился к выходу ускоренным шагом. Когда продавец попросила вернуть товар, злоумышленник проигнорировал требование и продемонстрировал кастет.

Патрульные получили приметы подозреваемого и развернули розыск. Спустя некоторое время сотрудники ППС обнаружили возможного грабителя на улице и препроводили в отделение. Им оказался 39-летний житель столицы Башкортостана, имеющий несколько судимостей. Украденную туалетную воду у него изъяли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Подозреваемого задержали в административном порядке.

МВД: Двоих уфимцев задержали за кражу 12 телефонов в ТЦ Сургута

