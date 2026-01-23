В Башкирии браконьер добыл лося на территории заповедника

19:34, 23 янв 2026

В Белебеевском районе Башкортостана задержали нарушителя, незаконно добывшего лося на территории природного заказника. Инцидент произошел в государственном природном заказнике «Усень-Ивановский», где действует полный запрет на любые виды охоты.

Браконьера обнаружили в ходе совместного рейда специалистов природного парка «Аслы-Куль» и республиканского министерства природопользования и экологии. У задержанного изъяли снегоход, оружие и разделанную тушу животного.

Руководитель природного парка «Аслы-Куль» Гузель Гильманова отметила, что отстрел животных на этой территории возможен только для регулирования численности популяции и исключительно по специальным разрешениям.

Заместитель министра природопользования и экологии Камиль Биргулиев сообщил о серьезных финансовых последствиях для нарушителя. За охоту на особо охраняемых природных территориях предусмотрен повышенный размер компенсации. В данной ситуации сумма возмещения ущерба охотничьим ресурсам составит от 400 до 560 тысяч рублей.

Материалы дела направлены в МВД Башкортостана для дальнейшей проверки.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Гузель Гильманова / личный архив