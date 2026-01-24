Мать погибшего бойца из Башкирии потеряла лишилась более 7 миллионов рублей

19:22, 24 янв 2026

Жительница Салавата, потерявшая сына в зоне СВО, стала жертвой аферистов и лишилась 7,4 миллиона рублей. Об инциденте сообщили в МВД Башкирии.

После гибели сына женщина обратилась к юристу воинской части для оформления положенных выплат. Спустя три недели ей позвонил человек, представившийся сотрудником военного ведомства. Звонивший сообщил о посмертном награждении ее сына Орденом Мужества и медалью «За отвагу». Он предложил самостоятельно заняться оформлением единовременной выплаты, попросив лишь паспортные данные.

После этого начался шквал звонков от якобы представителей службы безопасности банка, следователя из Москвы и специалиста департамента Центробанка. Преступники заявили о попытке оформить кредит от имени женщины и поинтересовались, получила ли она денежные выплаты за сына. Мошенники убедили горожанку, что для защиты средств необходимо закрыть текущие счета и перевести деньги в ячейку активации Центробанка. По их словам, старый счет закроют, а после поступления всех средств откроют новый.

Женщина следовала всем указаниям аферистов. Она установила на телефон программу, которую ей порекомендовали, заказала наличные в банке и через банкомат другого финансового учреждения перевела их на указанный счет. На следующий день злоумышленник потребовал повторить операцию после получения оставшихся выплат. Когда деньги поступили, потерпевшая снова заказала крупную сумму наличными и перевела их по указанию преступников.

Мошенники пообещали, что через два дня приедет юрист, заберет чеки и оформит документы. Однако никто не появился. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана.

Полицейские отмечают, что неоднократно предупреждали ее о возможных действиях мошенников — как в воинской части, так и в банке. Несмотря на предостережения, убитая горем мать поверила преступникам.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск злоумышленников, обманувших женщину в трудный для нее период.

