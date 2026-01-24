Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Мать погибшего бойца из Башкирии потеряла лишилась более 7 миллионов рублей

Мать погибшего бойца из Башкирии потеряла лишилась более 7 миллионов рублей

19:22, 24 янв 2026

Жительница Салавата, потерявшая сына в зоне СВО, стала жертвой аферистов и лишилась 7,4 миллиона рублей. Об инциденте сообщили в МВД Башкирии.

После гибели сына женщина обратилась к юристу воинской части для оформления положенных выплат. Спустя три недели ей позвонил человек, представившийся сотрудником военного ведомства. Звонивший сообщил о посмертном награждении ее сына Орденом Мужества и медалью «За отвагу». Он предложил самостоятельно заняться оформлением единовременной выплаты, попросив лишь паспортные данные.

После этого начался шквал звонков от якобы представителей службы безопасности банка, следователя из Москвы и специалиста департамента Центробанка. Преступники заявили о попытке оформить кредит от имени женщины и поинтересовались, получила ли она денежные выплаты за сына. Мошенники убедили горожанку, что для защиты средств необходимо закрыть текущие счета и перевести деньги в ячейку активации Центробанка. По их словам, старый счет закроют, а после поступления всех средств откроют новый.

Женщина следовала всем указаниям аферистов. Она установила на телефон программу, которую ей порекомендовали, заказала наличные в банке и через банкомат другого финансового учреждения перевела их на указанный счет. На следующий день злоумышленник потребовал повторить операцию после получения оставшихся выплат. Когда деньги поступили, потерпевшая снова заказала крупную сумму наличными и перевела их по указанию преступников.

Мошенники пообещали, что через два дня приедет юрист, заберет чеки и оформит документы. Однако никто не появился. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой обмана.

Полицейские отмечают, что неоднократно предупреждали ее о возможных действиях мошенников — как в воинской части, так и в банке. Несмотря на предостережения, убитая горем мать поверила преступникам.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск злоумышленников, обманувших женщину в трудный для нее период.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Школьница из Уфы отдала мошенникам сейфы с тремя миллионами рублей

Читайте также:

Школьница из Уфы отдала мошенникам сейфы с тремя миллионами рублей
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: Салават происшествия в Салавате мошенники
Читайте также

В Уфе пенсионерка лишилась миллиона рублей из-за новой схемы мошенников
Происшествия в Башкирии
В Уфе пенсионерка лишилась миллиона рублей из-за новой схемы мошенников
В Уфе женщина отдала мошенникам 13 миллионов рублей
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщина отдала мошенникам 13 миллионов рублей
В Уфе пенсионерка перевела мошенникам 2 млн рублей по указанию «офицера ФСБ»
Происшествия в Башкирии
В Уфе пенсионерка перевела мошенникам 2 млн рублей по указанию «офицера ФСБ»
Пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам 11 миллионов рублей, продав свои квартиры
Происшествия в Башкирии
Пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам 11 миллионов рублей, продав свои квартиры


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен