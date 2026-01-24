В Башкирии ищут свидетелей ДТП, в котором год назад погибли супруги

19:33, 24 янв 2026

В Хайбуллинском районе Башкирии близкие семейной пары, погибшей в автокатастрофе, разыскивают очевидцев трагедии. Происшествие случилось 9 марта прошлого года на дороге между селами Бурибай и Акъяр. О поисках свидетелей сообщил родственник погибших.

39-летний Айнур Усманов и его 31-летняя жена Мария возвращались домой в село Акъяр после визита к родственникам. С ними в автомобиле «Лада Гранта» находилась их 9-летняя дочь. Буквально за километр до дома их легковой автомобиль столкнулся с грузовиком ЗИЛ, который совершал левый поворот.

Айнур скончался на месте происшествия от полученных травм. Мария умерла после в больнице. Девочка получила незначительные травмы и выжила. Сейчас ребенок живет с бабушкой и дедушкой по материнской линии и тяжело переживает потерю родителей.

Спустя почти год после трагедии уголовное дело так и не направлено в суд. Салават, родственник Айнура, рассказал, что водитель грузовика не пытался связаться с семьей и не принес извинений. По его словам, следователи допустили множество процессуальных нарушений. Салават даже заказал независимую экспертизу повреждений транспортного средства за собственные средства.

Родственники считают, что трагедии можно было избежать. На месте ДТП отсутствовал дорожный знак «Перекресток», хотя ГИБДД представляла предложение о его установке районной администрации. Знак появился только после гибели супругов Усмановых.

Салават уточнил обстоятельства аварии. За грузовиком следовали две легковые машины — «Гранта» Усмановых и неустановленный черный автомобиль. Черная машина успела совершить обгон непосредственно перед перекрестком и проехала мимо. «Гранта» не успела выполнить маневр и врезалась в поворачивающий грузовик.

Водитель ЗИЛа утверждает, что включал указатель поворота. Однако некоторые свидетели опровергают эту версию. Если бы на участке дороги стоял предупреждающий знак, Айнур наверняка снизил бы скорость, считают родственники.

Семья погибших обращается ко всем, кто мог видеть момент столкновения. Особенно важно найти водителя черного автомобиля, который проехал мимо грузовика за секунды до трагедии. Родственники надеются, что у него мог быть включен видеорегистратор, и запись происшествия сохранилась до сих пор. Любая информация от очевидцев поможет установить полную картину произошедшего и завершить расследование.

Родители Айнура переживают, что виновный до сих пор не понес наказания. Салават подчеркивает, что не стремится немедленно посадить водителя грузовика. Возможно, авария стала результатом стечения обстоятельств. Однако семье важно добиться справедливости и получить ответы на все вопросы о гибели близких людей.

