В Уфе на улице Гвардейской ликвидировали пожар в квартире на 7-м этаже

21:11, 25 янв 2026

Утром 25 января в Уфе на улице Гвардейской загорелась однушка на седьмом этаже жилой многоэтажки.

Как рассказали в ГУ МЧС по Башкирии, огнеборцы эвакуировали семерых человек из опасной зоны. Еще пятеро жильцов успели выбраться сами до приезда спасателей.

Пожарным удалось локализовать возгорание площадью три квадратных метра.

Сейчас дознаватель МЧС выясняет обстоятельства ЧП.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ