Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе на улице Гвардейской ликвидировали пожар в квартире на 7-м этаже

В Уфе на улице Гвардейской ликвидировали пожар в квартире на 7-м этаже

21:11, 25 янв 2026

Утром 25 января в Уфе на улице Гвардейской загорелась однушка на седьмом этаже жилой многоэтажки.

Как рассказали в ГУ МЧС по Башкирии, огнеборцы эвакуировали семерых человек из опасной зоны. Еще пятеро жильцов успели выбраться сами до приезда спасателей.

Пожарным удалось локализовать возгорание площадью три квадратных метра.

Сейчас дознаватель МЧС выясняет обстоятельства ЧП.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе устанавливают личность мужчины, погибшего при пожаре в частном доме

Читайте также:

В Уфе устанавливают личность мужчины, погибшего при пожаре в частном доме
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар в Уфе
Читайте также

Уфимка сгорела заживо в собственной квартире
Происшествия в Башкирии
Уфимка сгорела заживо в собственной квартире
Мужчина погиб после пожара в многоэтажке Уфы
Происшествия в Башкирии
Мужчина погиб после пожара в многоэтажке Уфы
В Башкирии курильщик едва не сгорел в собственной квартире
Происшествия в Башкирии
В Башкирии курильщик едва не сгорел в собственной квартире
В Уфе загорелась квартира в 15-этажном жилом доме
Происшествия в Башкирии
В Уфе загорелась квартира в 15-этажном жилом доме


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен