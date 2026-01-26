Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В спортцентре «Уфимский сокол» в Башкирии ввели карантин по бешенству

В спортцентре «Уфимский сокол» в Башкирии ввели карантин по бешенству

21:23, 26 янв 2026

В спортивном центре «Уфимский сокол» Благовещенского района Башкирии произошло нападение дикой рыси на девочку. Инцидент случился на территории спортивного объекта, расположенного в Ильино-Полянском сельсовете. После происшествия власти республики экстренно объявили карантин по бешенству.

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о введении ограничительных мер 23 января на основании представления госкомитета РБ по ветеринарии. Эпизоотическим очагом объявлена вся территория спортцентра «Уфимский сокол». Неблагополучной зоной признана местность в радиусе 500 метров от границ объекта.

Пострадавшему ребенку оказали медицинскую помощь на месте. Врачи осмотрели девочку и провели первый этап антирабической профилактики — вакцинацию от бешенства. Карантинные меры будут действовать до особого распоряжения ветеринарных служб республики.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В двух районах Башкирии с 12 января ввели карантин по бешенству

Читайте также:

В двух районах Башкирии с 12 января ввели карантин по бешенству
Автор: Семен Подгорный
Фото: Дмитрий Стрельников / центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф»
Теги: Благовещенский район происшествия в благовещенском районе карантин бешенство
Читайте также

В двух районах Башкирии с 12 января ввели карантин по бешенству
Здравоохранение в Башкирии
В двух районах Башкирии с 12 января ввели карантин по бешенству
В Башкирии ввели карантин по бешенству после выявления очага в деревне
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии ввели карантин по бешенству после выявления очага в деревне
В Башкирии ввели карантин по бешенству в деревне Екатериновка
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии ввели карантин по бешенству в деревне Екатериновка
Еще в одном населенном пункте Башкирии ввели карантин из-за опасной болезни животных
Здравоохранение в Башкирии
Еще в одном населенном пункте Башкирии ввели карантин из-за опасной болезни животных


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен