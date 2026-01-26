В спортцентре «Уфимский сокол» в Башкирии ввели карантин по бешенству

21:23, 26 янв 2026

В спортивном центре «Уфимский сокол» Благовещенского района Башкирии произошло нападение дикой рыси на девочку. Инцидент случился на территории спортивного объекта, расположенного в Ильино-Полянском сельсовете. После происшествия власти республики экстренно объявили карантин по бешенству.

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о введении ограничительных мер 23 января на основании представления госкомитета РБ по ветеринарии. Эпизоотическим очагом объявлена вся территория спортцентра «Уфимский сокол». Неблагополучной зоной признана местность в радиусе 500 метров от границ объекта.

Пострадавшему ребенку оказали медицинскую помощь на месте. Врачи осмотрели девочку и провели первый этап антирабической профилактики — вакцинацию от бешенства. Карантинные меры будут действовать до особого распоряжения ветеринарных служб республики.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В двух районах Башкирии с 12 января ввели карантин по бешенству

Автор: Семен Подгорный

Фото: Дмитрий Стрельников / центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф»