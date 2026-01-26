Житель Башкирии нанес смертельные ранения знакомому во время застолья

22:09, 26 янв 2026

В Нефтекамске предъявлено обвинение в убийстве 43-летнему местному жителю. Об этом сообщил Следственный комитет по Башкирии.

События развивались в ночь с 24 на 25 января 2026 года в квартире подозреваемого. Мужчина и его приятель распивали спиртное, когда между ними вспыхнула бытовая ссора. В порыве гнева хозяин квартиры схватил нож-топорик и нанес несколько ударов по телу гостя, попав в шею и спину. Медики констатировали смерть потерпевшего на месте.

После случившегося подозреваемый позвонил знакомому и попросил вызвать полицию. На адрес выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели место преступления, назначили судебно-медицинские экспертизы и опросили свидетелей. С обвиняемым провели проверку показаний на месте происшествия. Следствие продолжает собирать доказательства по уголовному делу об убийстве. Мужчине грозит длительный срок лишения свободы.

Автор: Семен Подгорный