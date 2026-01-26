В Башкирии арестован мужчина за убийство бывшей жены и ранение дочери

22:21, 26 янв 2026

В Башкирии суд арестовал мужчину по обвинению в убийстве экс-супруги и покушении на жизнь ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Чишминского районного суда.

23 января вечером в одном из населенных пунктов района произошла семейная драма. Обвиняемый поссорился с бывшей женой, после чего на глазах у детей множественно ударил ее ножом в область шеи. Женщина погибла от полученных ранений на месте происшествия.

После этого мужчина нанес ножевое ранение в живот своей несовершеннолетней дочери. Полагая, что нанес ей смертельные повреждения, он покинул место преступления. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Автор: Семен Подгорный