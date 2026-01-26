Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии арестован мужчина за убийство бывшей жены и ранение дочери

В Башкирии арестован мужчина за убийство бывшей жены и ранение дочери

22:21, 26 янв 2026

В Башкирии суд арестовал мужчину по обвинению в убийстве экс-супруги и покушении на жизнь ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Чишминского районного суда.

23 января вечером в одном из населенных пунктов района произошла семейная драма. Обвиняемый поссорился с бывшей женой, после чего на глазах у детей множественно ударил ее ножом в область шеи. Женщина погибла от полученных ранений на месте происшествия.

После этого мужчина нанес ножевое ранение в живот своей несовершеннолетней дочери. Полагая, что нанес ей смертельные повреждения, он покинул место преступления. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Житель Башкирии нанес смертельные ранения знакомому во время застолья

Читайте также:

Житель Башкирии нанес смертельные ранения знакомому во время застолья
Автор: Семен Подгорный
Теги: Чишминский район происшествия в Чишминском районе убийство
Читайте также

Жителя Башкирии осудили на 16 лет за убийство на станции Урман
Человек и закон в Башкирии
Жителя Башкирии осудили на 16 лет за убийство на станции Урман
Жителя Башкирии будут судить за убийство бывшей сожительницы на глазах у дочери
Человек и закон в Башкирии
Жителя Башкирии будут судить за убийство бывшей сожительницы на глазах у дочери
В Башкирии задержан подозреваемый в убийстве случайного собутыльника
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии задержан подозреваемый в убийстве случайного собутыльника
В Уфе мужчина ранил ножом собственного сына
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина ранил ножом собственного сына


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен