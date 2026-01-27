Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе суд арестовал мать, обвиняемую в убийстве полуторамесячной дочери

В Уфе суд арестовал мать, обвиняемую в убийстве полуторамесячной дочери

21:26, 27 янв 2026

В Уфе возбуждено уголовное дело против 29-летней матери, которая убила свою новорожденную дочь. Трагедия произошла в одной из квартир столицы Башкортостана. Об этом сообщает Следственный комитет республики.

Девочка появилась на свет в начале декабря 2025 года с врожденным пороком сердца, сообщает КП-Уфа. Из-за проблем со здоровьем младенец постоянно плакал, что сильно действовало на нервы матери. Сама женщина наблюдалась в психоневрологическом диспансере, однако госпитализация ей не требовалась — опасной для себя или окружающих её не считали.

Ирина Е. выросла в многодетной семье, где было пятеро детей. Семья имела статус неблагополучной не из-за алкоголизма или наркомании родителей, а по причине ментальных расстройств у всех членов семьи. Женщина проживала в квартире с родственниками. Отец ребенка в воспитании дочери участия не принимал и с матерью не жил.

Вечером 25 января малышка надрывно плакала. Мать пыталась успокоить дочь, но безрезультатно. В определенный момент уфимка не выдержала и начала душить ребенка. Когда женщина поняла, что девочка умерла, она вызвала скорую помощь.

На место выехали медики и полиция. Первоначально Ирина Е. молчала о произошедшем и пыталась представить случившееся как трагическую случайность. Однако характерные травмы на теле младенца указывали на насильственную смерть. После разговора со следователями женщина созналась в содеянном.

В Следственном комитете Башкортостана отметили, что ведется комплекс следственных мероприятий для выяснения всех обстоятельств преступления, а также причин и условий, которые к нему привели.

27 января Октябрьский районный суд Уфы избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на период расследования. По информации источников, в ближайшее время Ирину Е. направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая должна определить её психическое состояние в момент совершения преступления и способность осознавать характер своих действий.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии арестован мужчина за убийство бывшей жены и ранение дочери

Читайте также:

В Башкирии арестован мужчина за убийство бывшей жены и ранение дочери
Автор: Семен Подгорный
Фото: СУ СК по РБ//соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство
Читайте также

Мать убила шестимесячную дочь из-за ночного плача в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Мать убила шестимесячную дочь из-за ночного плача в Башкирии
В Башкирии мать рассказала о пожаре, в котором погибла 10-летняя дочь
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мать рассказала о пожаре, в котором погибла 10-летняя дочь
Жительница Башкирии держала в плену собственную 10-летнюю дочь
Человек и закон в Башкирии
Жительница Башкирии держала в плену собственную 10-летнюю дочь
В Башкирии озвучили предварительную причину гибели матери и ребенка в Янауле
Происшествия в Башкирии
В Башкирии озвучили предварительную причину гибели матери и ребенка в Янауле


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен