В Уфе суд арестовал мать, обвиняемую в убийстве полуторамесячной дочери

В Уфе возбуждено уголовное дело против 29-летней матери, которая убила свою новорожденную дочь. Трагедия произошла в одной из квартир столицы Башкортостана. Об этом сообщает Следственный комитет республики.

Девочка появилась на свет в начале декабря 2025 года с врожденным пороком сердца, сообщает КП-Уфа. Из-за проблем со здоровьем младенец постоянно плакал, что сильно действовало на нервы матери. Сама женщина наблюдалась в психоневрологическом диспансере, однако госпитализация ей не требовалась — опасной для себя или окружающих её не считали.

Ирина Е. выросла в многодетной семье, где было пятеро детей. Семья имела статус неблагополучной не из-за алкоголизма или наркомании родителей, а по причине ментальных расстройств у всех членов семьи. Женщина проживала в квартире с родственниками. Отец ребенка в воспитании дочери участия не принимал и с матерью не жил.

Вечером 25 января малышка надрывно плакала. Мать пыталась успокоить дочь, но безрезультатно. В определенный момент уфимка не выдержала и начала душить ребенка. Когда женщина поняла, что девочка умерла, она вызвала скорую помощь.

На место выехали медики и полиция. Первоначально Ирина Е. молчала о произошедшем и пыталась представить случившееся как трагическую случайность. Однако характерные травмы на теле младенца указывали на насильственную смерть. После разговора со следователями женщина созналась в содеянном.

В Следственном комитете Башкортостана отметили, что ведется комплекс следственных мероприятий для выяснения всех обстоятельств преступления, а также причин и условий, которые к нему привели.

27 января Октябрьский районный суд Уфы избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу на период расследования. По информации источников, в ближайшее время Ирину Е. направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая должна определить её психическое состояние в момент совершения преступления и способность осознавать характер своих действий.

