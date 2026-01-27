Рейс из Уфы в Сочи совершил полет на низком эшелоне из-за неполадок

21:30, 27 янв 2026

В пятницу, 23 января, экипаж самолета, летевшего из Уфы в Сочи, сообщил о неполадках в системе наддува кабины. Инцидент произошел в 90 километрах от столицы Башкирии во время набора высоты. Об этом информирует Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Командир воздушного судна решил не возвращаться в аэропорт вылета и продолжить рейс до Сочи на сниженной высоте, получив согласие диспетчеров. Позже пилоты связались с техническими специалистами авиакомпании для консультации. Сигналы тревоги или аварийной ситуации не передавались.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen