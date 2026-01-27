Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе полиция задержала 18-летнего курьера телефонных мошенников

В Уфе полиция задержала 18-летнего курьера телефонных мошенников

21:42, 27 янв 2026

В столице Башкортостана полицейские поймали 18-летнего местного жителя, который выступал курьером в схеме мошенничества с пенсионерками. Информация поступила от пресс-службы Управления МВД России по Уфе.

Схема была классической: аферисты звонили пожилым женщинам, представляясь работниками банка и правоохранительных органов. Под легендой о спасении накоплений от преступников злоумышленники уговаривали жертв отдать наличные «курьеру». Первой попалась на удочку 86-летняя уфимка — она передала 250 тысяч рублей. Через несколько дней по идентичной схеме обманули 70-летнюю горожанку на 160 тысяч.

Правоохранители быстро вычислили и арестовали молодого человека. Парень лично забирал деньги у обманутых бабушек, затем переводил основную часть сообщникам, оставляя себе долю. При задержании у него изъяли 40 тысяч рублей. Сейчас юноша находится в СИЗО, по обоим эпизодам возбуждены уголовные дела. Личности остальных участников преступной группы устанавливаются.

Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ / телеграм
Теги: Уфа происшествия Уфа мошенники
