В Башкирии пьяный водитель «Нивы» вез женщину с ребенком на переднем сиденье

21:47, 27 янв 2026

В Бурзянском районе Республики Башкортостан инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Лада Нива» на трассе Старосубхангулово — Аскарово. Остановка транспортного средства произошла в ходе профилактической акции «Не губи ребенка, пристегни!».

Правоохранители обнаружили на переднем сиденье пассажирку, которая держала ребенка на руках без специального автокресла. При проверке документов 36-летний водитель привлек внимание инспекторов своим состоянием. У мужчины наблюдались характерные признаки: красное лицо, алкогольный запах и проблемы с речью.

Освидетельствование с помощью алкотестера подтвердило подозрения — прибор зафиксировал 0,224 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Нарушителя отстранили от вождения, его машину эвакуировали на штрафстоянку. На водителя оформили протоколы за управление автомобилем в нетрезвом виде и нарушение правил транспортировки пассажиров, сообщает ГИБДД Башкортостана.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ РБ / телеграм