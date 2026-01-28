Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе выясняют обстоятельства инцидента с зажатой в троллейбусе пенсионеркой

20:34, 28 янв 2026

В среду утром в Уфе произошел ЧП с участием городского транспорта. Троллейбус 16-го маршрута увез пожилую женщину, зажатую дверями, на целую остановку. Инцидент случился около 11 часов дня возле четвертого роддома в микрорайоне Зеленая роща. Об этом сообщил телеграм-канал «Честный репортаж».

По данным источника, пенсионерка пыталась выйти на нужной остановке, однако двери захлопнулись прямо на ней. Водитель троллейбуса, по всей видимости, не обратил внимания на застрявшую пассажирку и продолжил движение по маршруту. Женщине пришлось проехать зажатой в дверях до следующей остановки. После освобождения пострадавшая обратилась в медучреждение за помощью.

В МУП «УфаГЭТ» уже начали служебное разбирательство, сообщает «Башинформ». Представители предприятия опрашивают водителей, поскольку за сутки 16-й маршрут совершает свыше ста рейсов. Для точного установления обстоятельств компании требуются детали происшествия, включая проездной билет пострадавшей. Транспортники пообещали выяснить все детали случившегося.

Автор: Семен Подгорный
Фото: «Честный репортаж»
Теги: Уфа происшествия Уфа
