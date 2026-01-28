В Башкирии пьяный пенсионер ударил ножом знакомую за отказ остаться в гостях

20:47, 28 янв 2026

В Куюргазинском районе Башкирии задержали 68-летнего местного жителя, который напал с ножом на свою приятельницу. Инцидент произошел в доме подозреваемого, информирует пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Пожилой мужчина и 45-летняя женщина проводили время вместе за распитием алкоголя. Когда спутница решила уйти домой раньше намеченного, это вызвало негодование хозяина. Он схватил нож и нанес удар в грудную клетку. Раненая сумела добраться до соседского дома, откуда её экстренно госпитализировали.

О происшествии стало известно правоохранителям после поступления сигнала из больницы. Установлено, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. Следственные органы возбудили дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый помещен в изолятор временного содержания.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Уфе женщина пырнула ножом сожителя во время застолья

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru