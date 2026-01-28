В Башкирии пьяный пенсионер ударил ножом знакомую за отказ остаться в гостях
20:47, 28 янв 2026
В Куюргазинском районе Башкирии задержали 68-летнего местного жителя, который напал с ножом на свою приятельницу. Инцидент произошел в доме подозреваемого, информирует пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
Пожилой мужчина и 45-летняя женщина проводили время вместе за распитием алкоголя. Когда спутница решила уйти домой раньше намеченного, это вызвало негодование хозяина. Он схватил нож и нанес удар в грудную клетку. Раненая сумела добраться до соседского дома, откуда её экстренно госпитализировали.
О происшествии стало известно правоохранителям после поступления сигнала из больницы. Установлено, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. Следственные органы возбудили дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый помещен в изолятор временного содержания.
