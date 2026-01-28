Молодого работника в Уфе насмерть затянуло в переделанный станок

20:51, 28 янв 2026

В Башкирии завершили расследование гибели 28-летного сотрудника ООО «Эко-Альянс». Несчастный случай произошел 9 октября прошлого года в производственном цехе уфимской компании, сообщает Гострудинспекция республики.

Оператора ЧПУ затянуло в токарно-винторезный станок во время работы — мужчина ударился головой о вращающуюся часть оборудования и погиб на месте. Как выяснили инспекторы, молодого специалиста вообще не обучали технике безопасности и не проводили с ним инструктаж по охране труда.

Но главная причина несчастного случая — в самом станке. Независимая экспертиза показала: оборудование фактически переделали кустарным способом. На предприятии без разрешения проектной организации демонтировали защитные ограждения и другие важные элементы конструкции. Вместо токарных работ станок использовали как обычный точильный «наждак» для заточки инструментов.

Погибший работал с двумя абразивными кругами от болгарки, которые вставили в станок. Поскольку упоры и приспособления для фиксации деталей отсутствовали, оператору приходилось держать заготовки руками и прижимать их к вращающемуся кругу. Именно так его руку и затянуло в механизм.

«Агрегат использовался не по назначению — для абразивной обработки, хотя это токарно-винторезный станок», — пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.

Материалы расследования направили следователям. Теперь правоохранители будут решать вопрос об уголовной ответственности руководства предприятия.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Гострудинспекция в РБ / пресс-служба