Молодого работника в Уфе насмерть затянуло в переделанный станок
20:51, 28 янв 2026
В Башкирии завершили расследование гибели 28-летного сотрудника ООО «Эко-Альянс». Несчастный случай произошел 9 октября прошлого года в производственном цехе уфимской компании, сообщает Гострудинспекция республики.
Оператора ЧПУ затянуло в токарно-винторезный станок во время работы — мужчина ударился головой о вращающуюся часть оборудования и погиб на месте. Как выяснили инспекторы, молодого специалиста вообще не обучали технике безопасности и не проводили с ним инструктаж по охране труда.
Но главная причина несчастного случая — в самом станке. Независимая экспертиза показала: оборудование фактически переделали кустарным способом. На предприятии без разрешения проектной организации демонтировали защитные ограждения и другие важные элементы конструкции. Вместо токарных работ станок использовали как обычный точильный «наждак» для заточки инструментов.
Погибший работал с двумя абразивными кругами от болгарки, которые вставили в станок. Поскольку упоры и приспособления для фиксации деталей отсутствовали, оператору приходилось держать заготовки руками и прижимать их к вращающемуся кругу. Именно так его руку и затянуло в механизм.
Материалы расследования направили следователям. Теперь правоохранители будут решать вопрос об уголовной ответственности руководства предприятия.
