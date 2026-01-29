Все новости Уфы и Башкортостана
Жительница Башкирии лишилась 64 тысяч рублей из-за вирусного приложения

21:26, 29 янв 2026

В Белорецком районе Башкирии женщина лишилась более 60 тысяч рублей после того, как загрузила на мобильное устройство вредоносную программу. Пострадавшая обратилась в местное отделение полиции с заявлением о мошенничестве.

Схема обмана оказалась технологичной: после установки зловредного софта аферисты получили полный контроль над смартфоном белоречанки. Они заблокировали входящие уведомления — все сообщения теперь поступали напрямую мошенникам. Воспользовавшись доступом к личным данным, злоумышленники оформили несколько потребительских кредитов и совершили покупки в онлайн-магазинах на общую сумму свыше 64 тысяч рублей.

По факту дистанционного хищения возбуждено уголовное дело. В МВД по Башкортостану призвали граждан регулярно проверять гаджеты на предмет подозрительных приложений. Особую опасность представляют программы из непроверенных источников и APK-файлы из мессенджеров — даже если их присылают знакомые, чьи аккаунты могут быть взломаны. Такие файлы открывают преступникам прямой доступ к банковским данным и личной информации пользователей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: Белорецкий район происшествия в Белорецком районе мошенники
