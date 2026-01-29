В Уфе водитель выстрелил в оппонента из травматического пистолета

21:30, 29 янв 2026

В столице Башкортостана произошла вооруженная разборка между автомобилистами. Инцидент случился 29 января, о чем сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Двое водителей не поделили дорогу — словесная перепалка переросла в более серьезный конфликт. 41-летний житель Уфы решил закончить спор радикально: выхватил травматический пистолет и выстрелил в 32-летнего оппонента. Пострадавшему причинены телесные повреждения. Стрелявшего задержали и доставили в отделение полиции № 6 УМВД России по Уфе, оружие изъяли. Правоохранители зарегистрировали сообщение о происшествии и проводят проверку обстоятельств дорожной разборки.

Автор: Семен Подгорный