Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе водитель выстрелил в оппонента из травматического пистолета

В Уфе водитель выстрелил в оппонента из травматического пистолета

21:30, 29 янв 2026

В столице Башкортостана произошла вооруженная разборка между автомобилистами. Инцидент случился 29 января, о чем сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Двое водителей не поделили дорогу — словесная перепалка переросла в более серьезный конфликт. 41-летний житель Уфы решил закончить спор радикально: выхватил травматический пистолет и выстрелил в 32-летнего оппонента. Пострадавшему причинены телесные повреждения. Стрелявшего задержали и доставили в отделение полиции № 6 УМВД России по Уфе, оружие изъяли. Правоохранители зарегистрировали сообщение о происшествии и проводят проверку обстоятельств дорожной разборки.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Уфе осудили пенсионера, стрелявшего из «воздушки» в детей

Читайте также:

Уфе осудили пенсионера, стрелявшего из «воздушки» в детей
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа стрельба
Читайте также

В Уфе будут судить мужчину, выстрелившего в оппонента на остановке — пострадавший лишился глаза
Человек и закон в Башкирии
В Уфе будут судить мужчину, выстрелившего в оппонента на остановке — пострадавший лишился глаза
Двое уфимцев устроили кровавую разборку с кастетом посреди дня
Происшествия в Башкирии
Двое уфимцев устроили кровавую разборку с кастетом посреди дня
Жителя Башкирии ранили в живот из пистолета
Происшествия в Башкирии
Жителя Башкирии ранили в живот из пистолета
В Уфе из-за девушки прямо на дороге мужчины устроили разборки со стрельбой
Происшествия в Башкирии
В Уфе из-за девушки прямо на дороге мужчины устроили разборки со стрельбой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен