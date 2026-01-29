Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии водитель «Лады» насмерть сбил 91-летнюю пенсионерку на переходе

В Башкирии водитель «Лады» насмерть сбил 91-летнюю пенсионерку на переходе

21:38, 29 янв 2026

В башкирском Нефтекамске автомобиль насмерть сбил 91-летнюю женщину прямо на пешеходном переходе. ДТП случилось днем 28 января на улице Ленина.

Как сообщили в региональной ГИБДД, около половины первого водитель «Лады Гранта» проезжал нерегулируемую «зебру» и совершил наезд на пенсионерку, которая в этот момент переходила проезжую часть.

От удара женщина получила серьезные повреждения — медики экстренно отвезли ее в местную больницу, однако врачи оказались бессильны. Обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео. / Госавтоинспекция РБ
Теги: Нефтекамск происшествия в Нефтекамске дтп в Нефтекамске
