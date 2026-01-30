Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии задержали браконьеров за убийство лося в заказнике «Алтын Солок»

22:13, 30 янв 2026

В Бурзянском районе Башкирии в заказнике «Алтын Солок» инспектор во время патрулирования территории обнаружил останки убитого лося. Правоохранительные органы установили личности нарушителей, у которых изъяли охотничьи ружья и снегоходы.

Поскольку незаконная охота велась на особо охраняемой природной территории, где добыча диких животных находится под запретом, причиненный природе ущерб оценивается в 400 тысяч рублей. Орудия браконьерства подлежат конфискации.

Министерство экологии Башкортостана подчеркнуло, что заказники предназначены для сохранения и восстановления популяций животных и растений, а любое вмешательство допускается исключительно с разрешения ведомства для контроля численности отдельных видов.

