В Башкирии женщина и ребенок попали в больницу после ДТП с двумя Kia

21:48, 31 янв 2026

В Салавате произошло ДТП с участием двух машин одной марки — водитель и несовершеннолетний пассажир оказались в больнице после происшествия. Инцидент случился днем 31 января на одной из улиц города, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Около половины двенадцатого дня водитель Kia Picanto, 42-летняя женщина, не предоставила преимущество 24-летнему водителю Kia Rio. В результате произошло столкновение транспортных средств.

Автоледи и ее несовершеннолетний пассажир получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, их состояние уточняется. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ