Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии женщина и ребенок попали в больницу после ДТП с двумя Kia

В Башкирии женщина и ребенок попали в больницу после ДТП с двумя Kia

21:48, 31 янв 2026

В Салавате произошло ДТП с участием двух машин одной марки — водитель и несовершеннолетний пассажир оказались в больнице после происшествия. Инцидент случился днем 31 января на одной из улиц города, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Около половины двенадцатого дня водитель Kia Picanto, 42-летняя женщина, не предоставила преимущество 24-летнему водителю Kia Rio. В результате произошло столкновение транспортных средств.

Автоледи и ее несовершеннолетний пассажир получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, их состояние уточняется. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии водитель «Лады» насмерть сбил 91-летнюю пенсионерку на переходе

Читайте также:

В Башкирии водитель «Лады» насмерть сбил 91-летнюю пенсионерку на переходе
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Салават происшествия в Салавате ДТП в Салавате
Читайте также

В Уфе три человека оказались в больнице после ДТП с участием иномарок
Происшествия в Башкирии
В Уфе три человека оказались в больнице после ДТП с участием иномарок
ДТП под Уфой: девятилетняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок
Происшествия в Башкирии
ДТП под Уфой: девятилетняя девочка пострадала при столкновении двух иномарок
В Бураевском районе Башкирии произошло ДТП с участием грузовика, в результате которого пострадали два человека
Происшествия в Башкирии
В Бураевском районе Башкирии произошло ДТП с участием грузовика, в результате которого пострадали два человека
В Уфе в массовой аварии травмы получили три человека
Происшествия в Башкирии
В Уфе в массовой аварии травмы получили три человека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен