В Кармаскалинском районе Башкирии лиса пробралась во двор и напала на собаку

В Кармаскалинском районе Башкирии лиса пробралась во двор и напала на собаку

21:55, 01 фев 2026

В Кармаскалинском районе Башкортостана лиса проникла во двор к местному жителю и набросилась на его собаку. Происшествие случилось 20 января, о чем сообщили в региональном Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

С начала 2026 года в Башкирии уже поступило свыше 50 обращений от граждан о появлении лис около жилых построек. Информацию о нападении на домашнее животное направили в профильные ведомства для принятия мер.

В Госкомитете РБ по ЧС пояснили, что дикие звери приходят к человеческому жилью в поисках легкой добычи. Они роются в плохо закрытых мусорных баках и поедают корм для животных, оставленный на улице. Часто такие лисы выглядят больными и ведут себя странно для диких зверей: не испытывают страха перед человеком, могут подойти вплотную или взять еду с рук.

Ведомство призывает жителей республики не подходить к диким животным, не кормить их и избегать любых контактов. Лисы являются переносчиками бешенства и других серьезных инфекций.

