Жительница Уфы спасла истощенного добермана, оставленного у забора с лекарствами
22:06, 01 фев 2026
Жительница Уфы среди ночи наткнулась на добермана, который был привязан к ограждению. Рядом с животным находился пакет с медикаментами. Об этом сообщили специалисты реабилитационного центра «Пин и Пуф».
Женщина сначала взяла пса к себе, позже его передали в приют. Доберман был худым и измождённым. Причины, по которым собаку оставили у забора, неизвестны. Возможно, владелец намеренно избавился от питомца.
В центре уточнили, что для добермана уже нашёлся потенциальный хозяин.
Автор: Семен Подгорный
Фото: стоп кадр / telegram-канал Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф»
