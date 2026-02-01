Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Жительница Уфы спасла истощенного добермана, оставленного у забора с лекарствами

Жительница Уфы спасла истощенного добермана, оставленного у забора с лекарствами

22:06, 01 фев 2026

Жительница Уфы среди ночи наткнулась на добермана, который был привязан к ограждению. Рядом с животным находился пакет с медикаментами. Об этом сообщили специалисты реабилитационного центра «Пин и Пуф».

Женщина сначала взяла пса к себе, позже его передали в приют. Доберман был худым и измождённым. Причины, по которым собаку оставили у забора, неизвестны. Возможно, владелец намеренно избавился от питомца.

В центре уточнили, что для добермана уже нашёлся потенциальный хозяин.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе собаку заперли умирать на балконе недостроя

Читайте также:

В Уфе собаку заперли умирать на балконе недостроя
Автор: Семен Подгорный
Фото: стоп кадр / telegram-канал Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф»
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

Уфимка чуть не перевела мошенникам 600 тысяч рублей: ее спасла подруга
Происшествия в Башкирии
Уфимка чуть не перевела мошенникам 600 тысяч рублей: ее спасла подруга
В Башкирии из-за мусора погиб краснокнижный журавль
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из-за мусора погиб краснокнижный журавль
Под Уфой усыпили детеныша косули с переломом позвоночника
Происшествия в Башкирии
Под Уфой усыпили детеныша косули с переломом позвоночника
В Уфе собаку заперли умирать на балконе недостроя
Происшествия в Башкирии
В Уфе собаку заперли умирать на балконе недостроя


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен