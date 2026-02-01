Жительница Уфы спасла истощенного добермана, оставленного у забора с лекарствами

22:06, 01 фев 2026

Жительница Уфы среди ночи наткнулась на добермана, который был привязан к ограждению. Рядом с животным находился пакет с медикаментами. Об этом сообщили специалисты реабилитационного центра «Пин и Пуф».

Женщина сначала взяла пса к себе, позже его передали в приют. Доберман был худым и измождённым. Причины, по которым собаку оставили у забора, неизвестны. Возможно, владелец намеренно избавился от питомца.

В центре уточнили, что для добермана уже нашёлся потенциальный хозяин.

Автор: Семен Подгорный

Фото: стоп кадр / telegram-канал Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф»