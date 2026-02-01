Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе полиция задержала 18-летнего курьера мошенников, обманувшего пенсионерок

22:18, 01 фев 2026

В Уфе за решётку отправился 18-летний парень, промышлявший обманом стариков. Задержание произвело управление МВД России по Уфе.

Схема преступлений оказалась классической: аферисты звонили пенсионерам, выдавая себя за банковских служащих и правоохранителей. Злоумышленники пугали жертв историями о якобы надвигающейся угрозе их накоплениям и требовали срочно передать средства «для защиты». Первой на удочку попалась 86-летняя уфимка — она рассталась с 250 тысячами рублей. Когда до неё дошло, что её обвели вокруг пальца, бабушка написала заявление в органы. Через пару дней идентичная история случилась с 70-летней горожанкой, потерявшей 160 тысяч.

Стражи порядка быстро вычислили и скрутили участника группировки. Задержанный уфимец исполнял функции курьера — лично навещал обманутых стариков, забирал наличность, а после переправлял основную часть подельникам, оставляя себе долю. При обыске у него нашли 40 тысяч рублей. Сейчас фигурант находится в СИЗО, против него открыты уголовные производства по статье о ошенничестве.

Теги: Уфа происшествия Уфа мошенники
