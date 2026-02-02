Суд в Уфе вынес приговор мужчине за нападение с ножом в подъезде

21:55, 02 фев 2026

В Уфе завершилось уголовное дело о попытке разбойного нападения. Инцидент произошел на улице Кремлевской, когда нетрезвый житель города решил завладеть чужим имуществом.

Мужчина в состоянии опьянения заметил незнакомку около магазина и последовал за ней до жилого дома. Когда женщина зашла в подъезд, злоумышленник напал на нее с ножом, требуя передать сумку. Однако потерпевшая начала звать на помощь, и на крики вышла одна из соседок. Испугавшись, нападавший скрылся с места преступления.

В судебном заседании подсудимый объяснил свои действия нехваткой средств на алкоголь и табачные изделия. По его словам, изначально он хотел попросить у женщины денег, но не решился это сделать. После этого мужчина попытался силой завладеть ее вещами, но отступил, услышав крики и появление свидетеля.

Орджоникидзевский районный суд Уфы признал мужчину виновным и приговорил его к реальному сроку заключения. Приговор уже вступил в законную силу, сообщили представители судебной инстанции.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru