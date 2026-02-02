Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Суд в Уфе вынес приговор мужчине за нападение с ножом в подъезде

Суд в Уфе вынес приговор мужчине за нападение с ножом в подъезде

21:55, 02 фев 2026

В Уфе завершилось уголовное дело о попытке разбойного нападения. Инцидент произошел на улице Кремлевской, когда нетрезвый житель города решил завладеть чужим имуществом.

Мужчина в состоянии опьянения заметил незнакомку около магазина и последовал за ней до жилого дома. Когда женщина зашла в подъезд, злоумышленник напал на нее с ножом, требуя передать сумку. Однако потерпевшая начала звать на помощь, и на крики вышла одна из соседок. Испугавшись, нападавший скрылся с места преступления.

В судебном заседании подсудимый объяснил свои действия нехваткой средств на алкоголь и табачные изделия. По его словам, изначально он хотел попросить у женщины денег, но не решился это сделать. После этого мужчина попытался силой завладеть ее вещами, но отступил, услышав крики и появление свидетеля.

Орджоникидзевский районный суд Уфы признал мужчину виновным и приговорил его к реальному сроку заключения. Приговор уже вступил в законную силу, сообщили представители судебной инстанции.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии многодетная мать избила полицейских по дороге в опеку

Читайте также:

В Башкирии многодетная мать избила полицейских по дороге в опеку
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа нападение суд
Читайте также

Пьяный уфимец напал на школьниц и отправился в колонию на три года
Человек и закон в Башкирии
Пьяный уфимец напал на школьниц и отправился в колонию на три года
В Башкирии произошло жестокое убийство: мужчина расправился с возлюбленной в съемной квартире
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии произошло жестокое убийство: мужчина расправился с возлюбленной в съемной квартире
Нетрезвый житель Уфы покусал полицейских
Человек и закон в Башкирии
Нетрезвый житель Уфы покусал полицейских
Жителя Башкирии наказали за распространение видео частной жизни
Человек и закон в Башкирии
Жителя Башкирии наказали за распространение видео частной жизни


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен