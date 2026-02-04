Все новости Уфы и Башкортостана
Двое мужчин погибли при пожаре в селе Новобелокатай в Башкирии

22:08, 04 фев 2026

4 февраля в Белокатайском районе Башкирии случилась трагедия. В селе Новобелокатай на улице Первомайской вспыхнул деревянный дом с дощатой верандой.

Пожарные расчёты МЧС России прибыли на место и справились с огнём. Однако в сгоревшем жилище обнаружили тела двух мужчин — 56-летнего хозяина и ещё одного человека, сообщает ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан.

Обстоятельства происшествия выясняются, ведётся расследование причин возгорания бревенчатого строения в райцентре.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: Белокатайский район происшествия в белокатайском районе пожар в белокатайском районе
