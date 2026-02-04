Все новости Уфы и Башкортостана
Волонтеры нашли пятерых погибших в Башкирии за январь

22:14, 04 фев 2026

В январе 2026 года волонтёры «ЛизаАлерт Башкортостан» получили 78 заявок на поиск пропавших по республике. Живыми удалось отыскать 50 человек, однако пятерых нашли мёртвыми. Ещё 9 человек разыскивают до сих пор — добровольцы раздают ориентировки и проверяют информацию от свидетелей. 14 заявок пока не подтверждены.

За прошедший месяц отряд провёл масштабную работу по всей Башкирии, но не во всех случаях удалось добиться благополучного исхода. Волонтёры продолжают искать без вести пропавших жителей республики и призывают откликнуться всех, кто располагает сведениями.

Автор: Семен Подгорный
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»
Теги: происшествия поиск
