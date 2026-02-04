Все новости Уфы и Башкортостана
Четыре человека погибли в жутком ДТП в Башкирии — ехали на концерт «Новых русских бабок»

22:27, 04 фев 2026

В Башкирии произошла страшная авария с четырьмя погибшими. Вечером 3 февраля на автодороге Белебей-Аксаково-Аксеново «Лада Гранта» столкнулась с КАМАЗом. О происшествии сообщила Госавтоинспекция республики.

ДТП случилось около шести вечера на 27-м километре трассы в Белебеевском районе. За рулем «Гранты» был 59-летний мужчина из Миякинского района. Двигаясь со стороны села Аксеново в направлении Слакбаша, водитель не удержал автомобиль на своей полосе и выскочил на встречку, где врезался в КАМАЗ. Удар оказался настолько сильным, что легковушку буквально смяло.

На месте погибли все, кто находился в «Гранте». Помимо самого водителя, жертвами стали три женщины-пассажирки — 47, 61 и 67 лет. Все четверо жили в Миякинском районе. Водитель КАМАЗа, 52-летний житель Белебеевского района, не пострадал.

В момент аварии в республике бушевал снегопад. Видимость на дорогах была минимальной, трассы заметало, несмотря на работу дорожных служб. Экстренные службы заранее предупреждали автомобилистов об опасной обстановке и рекомендовали отказаться от дальних поездок. Некоторые дороги вообще перекрыли для движения.

Судя по кадрам с места происшествия, водитель «Гранты» не снизил скорость перед опасным участком. В ГИБДД напомнили: при таких погодных условиях безопасная скорость — не больше 40 километров в час. Если бы водитель ехал медленнее, трагедии можно было избежать.

Новость об аварии взорвала соцсети. Пользователи выражают соболезнования родным погибших и недоумевают, зачем было выезжать в такую погоду.

«Там постоянно заметает, плюс крутой поворот почти на 90 градусов. Сама чуть не вылетела», — написала местная жительница.
«Проезжали рядом, это жесть. Соболезнования близким», — откликнулись очевидцы.
«Все потому, что многие несутся по дорогам, не глядя на покрытие», «Погода была не для дальних поездок», — рассуждают в комментариях.

Зачем же четверо людей решили выехать из дома в разгар снегопада? Одна из жительниц района рассказала, что компания направлялась в Белебей на концерт кабаре-дуэта «Новые русские бабки». Выступление должно было начаться в семь вечера в Центральном дворце культуры.

«Очень жаль, их уже не вернуть. Они ехали на концерт к веселым бабкам... Все из одного села. Моя сестра в это время возвращалась из Уфы и все видела. Жуть», — поделилась девушка.

Обстоятельства трагедии еще предстоит выяснить следователям, но четверых людей уже не вернуть. Все погибшие были односельчанами. По данным на 4 февраля, проводятся процессуальные проверки и назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются все детали произошедшего.

