Пьяный уфимец поджег женщину: жертва получила ожоги половины тела

21:43, 05 фев 2026

В Калининском райсуде города Уфы начались слушания по делу 45-летнего местного жителя, которому грозит серьезный срок.

Инцидент произошел в одной из квартир города, где пьяный мужчина находился вместе с потерпевшей. Во время конфликта разъяренный подсудимый схватил стеклянную банку с горючей жидкостью и вылил ее содержимое на одежду и тело женщины. После этого он достал зажигалку и поджег ее.

Пострадавшая получила обширные ожоги первой, второй и третьей степени, которые покрыли 50% поверхности ее тела. Следствие квалифицировало действия обвиняемого как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом и с применением предмета, использованного в качестве оружия. В настоящее время суд приступил к изучению всех обстоятельств преступления.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Житель Уфы зарезал собутыльника и поджег его тело

Автор: Семен Подгорный

Фото: Калининский районный суд Уфы