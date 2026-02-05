Все новости Уфы и Башкортостана
Пьяный уфимец поджег женщину: жертва получила ожоги половины тела

Пьяный уфимец поджег женщину: жертва получила ожоги половины тела

21:43, 05 фев 2026

В Калининском райсуде города Уфы начались слушания по делу 45-летнего местного жителя, которому грозит серьезный срок.

Инцидент произошел в одной из квартир города, где пьяный мужчина находился вместе с потерпевшей. Во время конфликта разъяренный подсудимый схватил стеклянную банку с горючей жидкостью и вылил ее содержимое на одежду и тело женщины. После этого он достал зажигалку и поджег ее.

Пострадавшая получила обширные ожоги первой, второй и третьей степени, которые покрыли 50% поверхности ее тела. Следствие квалифицировало действия обвиняемого как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом и с применением предмета, использованного в качестве оружия. В настоящее время суд приступил к изучению всех обстоятельств преступления.

Житель Уфы зарезал собутыльника и поджег его тело

Автор: Семен Подгорный
Фото: Калининский районный суд Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа суд
