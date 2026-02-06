Многодетная семья в Башкирии лишилась жилья из-за ночного пожара

21:30, 06 фев 2026

Накануне ночью в башкирском селе Тятер-Арасланово на улице Карла Маркса загорелся деревянный дом с пристройкой. Огонь тушили сотрудники МЧС вместе с добровольными пожарными из двух сельсоветов — Тятер-Араслановского и Яшергановского Стерлибашевского района. Пожар удалось полностью потушить.

В доме находилась семья с четырьмя детьми. Самая младшая дочь проснулась среди ночи и почувствовала сильный запах дыма. Девочка сразу разбудила мать, и всем удалось покинуть горящее жилище. Никто не пострадал.

Теперь семье придется жить у родных до решения вопроса с новым жильем. Специалисты выясняют причины возгорания.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ