«Крови полно, все разгромлено»: 15-летний с ножом устроил резню в общежитии медуниверситета в Уфе
22:02, 07 фев 2026
Вечером 7 февраля в студенческом общежитии Башкирского государственного медицинского университета на улице Репина, 6, произошла кровавая резня. По первым данным, в здание ворвались двое неизвестных и набросились с ножом на студентов. Всего пострадали шесть человек, среди них четверо учащихся и двое сотрудников полиции.
Что происходило внутри
Студентка БГМУ поделилась с «КП-Уфа» подробностями от своей одногруппницы, которая живет в атакованном общежитии. Девушка рассказала, что нападавших было двое — один из них загнал иностранного студента в спортивный зал и удерживал его там. Свидетели утверждают, что злоумышленники специально выбирали жертвами иностранных студентов и кричали националистические лозунги.
В коридорах грохотали взрывы петард. На место выехали полиция, медики и спасатели. Правда, позже силовики опровергли версию с двумя нападавшими — по официальной информации, злоумышленник действовал один.
Кого ранил подросток
Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила данные о пострадавших, но уточнила, что задержан только один человек.
Позже количество раненых выросло до шести, включая стражей порядка. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил детали о пострадавших. На место выехали пять бригад скорой помощи, одна из них продолжает дежурить. Двоих пациентов отвезли в городскую больницу номер восемнадцать, еще по одному — в тринадцатую и двадцать первую больницы. Состояние госпитализированных стабильное. Еще один пострадавший отказался от госпитализации. Сам нападавший — пятнадцатилетний подросток — попал в детскую больницу номер семнадцать в тяжелом состоянии.
Кто устроил кровавую атаку
Следственный комитет Башкирии также сообщил только об одном нападавшем — пятнадцатилетнем подростке. Его мотивы пока неясны. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника полиции.
По предварительным данным, подросток мог быть сторонником запрещенной в России организации. После расправы он кровью нарисовал на стене свастику. Известно, что парень воспитывался мамой с инвалидностью и бабушкой.
Реакция властей
Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал происшествие в студенческом общежитии. Он заявил, что вопрос оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавшим находится под его личным контролем.
