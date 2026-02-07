Все новости Уфы и Башкортостана
«Крови полно, все разгромлено»: 15-летний с ножом устроил резню в общежитии медуниверситета в Уфе

22:02, 07 фев 2026

Вечером 7 февраля в студенческом общежитии Башкирского государственного медицинского университета на улице Репина, 6, произошла кровавая резня. По первым данным, в здание ворвались двое неизвестных и набросились с ножом на студентов. Всего пострадали шесть человек, среди них четверо учащихся и двое сотрудников полиции.

Что происходило внутри

Студентка БГМУ поделилась с «КП-Уфа» подробностями от своей одногруппницы, которая живет в атакованном общежитии. Девушка рассказала, что нападавших было двое — один из них загнал иностранного студента в спортивный зал и удерживал его там. Свидетели утверждают, что злоумышленники специально выбирали жертвами иностранных студентов и кричали националистические лозунги.

«Общежитие все в крови. Все разбито», — передала студентка издателю.

В коридорах грохотали взрывы петард. На место выехали полиция, медики и спасатели. Правда, позже силовики опровергли версию с двумя нападавшими — по официальной информации, злоумышленник действовал один.

Кого ранил подросток

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила данные о пострадавших, но уточнила, что задержан только один человек.

«Мои коллеги задержали мужчину, причинившего ранения четверым студентам и полицейскому в общежитии одного из вузов. Все обстоятельства произошедшего уточняются», — заявила Волк.

Позже количество раненых выросло до шести, включая стражей порядка. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил детали о пострадавших. На место выехали пять бригад скорой помощи, одна из них продолжает дежурить. Двоих пациентов отвезли в городскую больницу номер восемнадцать, еще по одному — в тринадцатую и двадцать первую больницы. Состояние госпитализированных стабильное. Еще один пострадавший отказался от госпитализации. Сам нападавший — пятнадцатилетний подросток — попал в детскую больницу номер семнадцать в тяжелом состоянии.

Кто устроил кровавую атаку

Следственный комитет Башкирии также сообщил только об одном нападавшем — пятнадцатилетнем подростке. Его мотивы пока неясны. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

«В общежитии медицинского университета по улице Репина в городе Уфе подросток, вооруженный ножом, совершил нападение на проживающих там студентов, нанеся нескольким из них ножевые ранения. Пострадавшие доставлены в больницу. При задержании нападавший оказал сопротивление, в ходе которого ножевые ранения получили двое сотрудников полиции. Кроме того, фигурант также причинил себе телесное повреждение. В настоящее время он находится в медицинском учреждении», — говорится в официальном сообщении СК.

По предварительным данным, подросток мог быть сторонником запрещенной в России организации. После расправы он кровью нарисовал на стене свастику. Известно, что парень воспитывался мамой с инвалидностью и бабушкой.

Реакция властей

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал происшествие в студенческом общежитии. Он заявил, что вопрос оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавшим находится под его личным контролем.

«С родственниками пострадавших связались, сообщили о произошедшем. Окажем содействие в их прилете в Россию в случае необходимости. Принимаем меры по усилению охраны наших образовательных учреждений и предотвращению подобных ситуаций», — заявил руководитель региона.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
