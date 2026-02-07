Все новости Уфы и Башкортостана
Искала машину до Магнитогорска: жительница Башкирии лишилась 8 тысяч через фишинговую ссылку

Искала машину до Магнитогорска: жительница Башкирии лишилась 8 тысяч через фишинговую ссылку

22:08, 07 фев 2026

Жительница Учалинского района Башкирии осталась без денег, пытаясь добраться до Магнитогорска. Женщина опубликовала пост в группе для поиска попутчиков, сообщает региональная полиция.

На объявление откликнулся неизвестный пользователь, который предложил свою помощь. Собеседник скинул девушке ссылку, а она перешла по ней и заполнила форму с персональными данными. После этого со счета исчезло 8 тысяч рублей.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Следователи начали проверку по Ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса России — кража.

Эксперты предупреждают: не открывайте подозрительные ссылки от незнакомцев, которые касаются финансовых операций. Лучше рассчитываться с водителем наличными после поездки, а не отправлять деньги заранее через банковские приложения или платежные сервисы. Мошенники активно используют сервисы поиска попутчиков для выманивания личной информации и похищения средств с карт граждан. Будьте бдительны при общении с незнакомыми людьми в интернете и проверяйте подлинность предложений перед совершением оплаты.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: Учалинский район происшествия в учалинском районе мошенники
