Госкомитет по ЧС: с начала 2026 года в пожарах в Башкирии погибли 25 человек

21:17, 08 фев 2026

С начала 2026 года на территории Башкирии зарегистрировано более 450 техногенных пожаров, унесших жизни 25 человек. Об этом проинформировал Госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Региональные власти напоминают о базовых мерах предосторожности. Категорически нельзя курить рядом с легковоспламеняющимися веществами и перегружать электрическую сеть. Запрещается эксплуатировать неисправную электротехнику и оставлять печи без контроля, особенно ночью. Разрешается применять только сертифицированное нагревательное оборудование. При возникновении возгорания следует незамедлительно набрать 101 или 112.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ