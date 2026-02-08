Пенсионерка принимала ванну, пока у нее горела квартира в Башкирии

21:30, 08 фев 2026

6 февраля в 34-м микрорайоне Октябрьского вспыхнул пожар в однокомнатной квартире на первом этаже пятиэтажки, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

77-летняя хозяйка квартиры в момент происшествия находилась в ванной комнате. Женщина услышала сигнал пожарного извещателя и вышла в подъезд. Соседи вызвали спасателей.

Из-за сильного задымления из подъезда эвакуировали 13 человек, среди них пятеро детей. 72-летнюю соседку пенсионерки и четырехлетнего ребенка из соседней квартиры доставили в больницу. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС