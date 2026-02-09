Все новости Уфы и Башкортостана
На жителя Башкирии повесили кредит через старую сим-карту

21:56, 09 фев 2026

Житель города Октябрьского в Башкирии получил письмо от банка с требованием погасить задолженность в 10 тысяч рублей — по кредиту, который он никогда не брал. Об этом сообщает МВД по Республике Башкортостан.

61-летний мужчина пользовался банком для получения зарплаты и точно знал — никаких кредитов он не оформлял. Визит в отделение подтвердил худшие опасения: на его имя числится потребкредит на 100 тысяч рублей. Паспорт он не терял, данные никому не передавал.

Разгадка оказалась простой. К счёту мужчины был привязан старый абонентский номер, которым он перестал пользоваться пару лет назад. Сменив номер, он забыл отвязать прежний от счёта. Этим и воспользовались — через старую сим-карту оформили кредит.

Отдел дознания МВД по Октябрьскому проводит проверку.

