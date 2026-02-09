Все новости Уфы и Башкортостана
Житель Екатеринбурга напоил и совратил 15-летнюю школьницу из Башкирии

22:27, 09 фев 2026

Уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге в отношении 28-летнего местного жителя, который познакомился через телеграм-бот с 15-летней ученицей из Башкирии и вступил с ней в половую связь. Информацию подтвердили в правоохранительных органах.

Девочка списалась с мужчиной по имени Константин 31 января, а уже 2 февраля, поругавшись с отцом, сорвалась из села к нему в Екатеринбург. Тот встретил школьницу на Южном автовокзале и увёз в съёмную квартиру на Уралмаше. По его словам, они «сильно выпили», после чего между ними произошла близость.

Тревогу забила мать подростка, живущая в Екатеринбурге, — она подала заявление о пропаже дочери. Полицейские нашли девочку в квартире на улице Кузнецова. Мужчина не стал отпираться и подтвердил факт близости с несовершеннолетней, заявив, что всё было по согласию.

СК возбудил дело по статье о половом сношении с лицом младше 16 лет. Фигуранту грозит до четырёх лет колонии. Ранее он не привлекался. До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
