Трое детей остались без мамы: молодая женщина погибла в ДТП на «проклятом» участке трассы в Башкирии

21:04, 10 фев 2026

Утром 6 февраля в Учалинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП — на 95-м километре трассы Белорецк — Учалы — Миасс столкнулись автомобили Toyota и Datsun on-DO. В аварии погибла 33-летняя жительница Учалов Луиза С., мать троих детей. Женщина скончалась на месте до прибытия бригады медиков.

Двадцать минут, которые не закончились

Луиза в то утро выехала из Учалов к родителям в деревню Ургуново. Дорога привычная, всего двадцать минут за рулём. Но на 95-м километре трассы её машина столкнулась со встречным автомобилем. Удар оказался настолько сильным, что подоспевший на помощь очевидец уже ничего не смог сделать.

По словам знакомой погибшей, этот участок дороги хорошо известен местным водителям — и не с лучшей стороны. Обманчиво плавный поворот, полное отсутствие освещения, сложные зимние условия — всё это раз за разом приводит к тому, что автомобили оказываются на встречной полосе. В январе здесь уже погиб мужчина — его машина вылетела с дороги.

«Как будто проклятое место»

Примечательно, что после гибели Луизы дорожные службы оперативно отреагировали на последствия аварии — подсыпали щебень буквально в течение часа. Местные жители восприняли это с горечью: почему нельзя было заняться безопасностью участка раньше, до трагедии?

Активисты уже направили обращения в ГАИ и Министерство транспорта Башкирии. Они требуют созвать специальную комиссию, которая на месте разберётся с проблемами 95-го километра. Среди конкретных предложений — установка дополнительных знаков ограничения скорости, фонарей и дорожной камеры.

Семья, которая не может прийти в себя

Луиза работала в Учалах мастером по реконструкции волос, её знали многие горожане. Совсем недавно вместе с мужем они достроили собственный дом и отметили новоселье. У пары трое детей — сыновья четырнадцати и десяти лет и четырёхлетняя дочь.

Младшей девочке пока сказали, что мама уехала далеко. Мальчики на похоронах не отходили от матери. Муж Луизы не в состоянии говорить. Свекровь первые дни находилась под действием успокоительных, родителям погибшей несколько раз вызывали скорую.

Луизу похоронили 8 февраля в родной деревне её родителей — Ургуново.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Учалинский район происшествия в учалинском районе дтп в Учалинском районе
