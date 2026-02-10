18-летний парень из Башкирии попался с наркотиками на перегоне Дема — Уфа
21:27, 10 фев 2026
Транспортные полицейские в Уфе задержали 18-летнего жителя села Приютово Белебеевского района, промышлявшего раскладкой наркотиков. Об этом сообщили в линейном управлении МВД на транспорте.
Парень влез в долги по кредиту и решил поправить финансы, устроившись курьером-закладчиком. Прошёл обучение, перебрался в Уфу, снял квартиру и начал готовить партии запрещённых веществ для размещения тайников по республике.
Взяли его на перегоне «Дема — Уфа» — при себе у задержанного нашли несколько свёртков с N-метилэфедроном. Теперь юному наркокурьеру грозит до 20 лет лишения свободы.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба / Уфимское ЛУ МВД России на транспорте
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Жителя Уфы осудили на 14 лет за торговлю наркотиками
Человек и закон в Башкирии
В Уфе задержали двух наркоторговцев со 190 граммами мефедрона
Человек и закон в Башкирии
В Уфе парень после ссоры с девушкой разгромил ж/д станцию
Человек и закон в Башкирии
В Бирске поймали начинающего закладчика-студента