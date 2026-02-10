18-летний парень из Башкирии попался с наркотиками на перегоне Дема — Уфа

21:27, 10 фев 2026

Транспортные полицейские в Уфе задержали 18-летнего жителя села Приютово Белебеевского района, промышлявшего раскладкой наркотиков. Об этом сообщили в линейном управлении МВД на транспорте.

Парень влез в долги по кредиту и решил поправить финансы, устроившись курьером-закладчиком. Прошёл обучение, перебрался в Уфу, снял квартиру и начал готовить партии запрещённых веществ для размещения тайников по республике.

Взяли его на перегоне «Дема — Уфа» — при себе у задержанного нашли несколько свёртков с N-метилэфедроном. Теперь юному наркокурьеру грозит до 20 лет лишения свободы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба / Уфимское ЛУ МВД России на транспорте