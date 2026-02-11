Все новости Уфы и Башкортостана
Шестилетняя девочка попала в больницу после катания с горки в Уфе

22:06, 11 фев 2026

В Уфе госпитализирована шестилетняя девочка, которая травмировалась во время катания. Инцидент произошел на территории СНТ «Труд» в Калининском районе столицы Башкортостана. О случившемся рассказал начальник управления гражданской защиты Уфы Руслан Шайдуллин на оперативном совещании в городской администрации.

Ребенка на скорой помощи доставили в нейрохирургическое отделение больницы № 18, сообщает телеканал «Вся Уфа». Медики установили очаговую травму головы, ушиб головного мозга и многочисленные ссадины. Состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести. Горка, где произошло ЧП, оказалась несанкционированной.

Мэр Ратмир Мавлиев дал указание к следующему зимнему сезону увеличить количество официальных горок и тюбинговых трасс. Рассматриваются площадки в Баланово, на «Трамплине» и в других частях города.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
