В Уфе 1,5-годовалый малыш случайно запер себя в квартире и заснул, пока мама выбрасывала мусор

22:18, 11 фев 2026

В Уфе полуторагодовалый ребенок оказался заперт в квартире. Инцидент произошел в микрорайоне Черниковка, сообщает управление гражданской защиты города.

Малыш случайно захлопнул дверь на ночник в тот момент, когда его мать вышла в подъезд, чтобы выбросить мусор. После этого ребенок уснул. Женщина обратилась в экстренные службы. Спасатели приехали по адресу и открыли дверь с помощью слесарных инструментов. Ребенок не пострадал.

Автор: Семен Подгорный