Уфимец два дня терпел застрявший в пикантном месте граненый стакан

21:50, 12 фев 2026

В Уфе 35-летний мужчина оказался на хирургическом столе после крайне неудачного опыта со стеклянной посудой. Как стало известно телеграм-каналу SHOT, местный житель решил поэкспериментировать с граненым стаканом — и тот намертво застрял в прямой кишке.

Целых двое суток уфимец жил в надежде, что проблема решится естественным путём. Не решилась. Когда мужчина попробовал извлечь предмет своими силами, стакан треснул и разлетелся на осколки прямо внутри тела.

После этого пострадавшего экстренно госпитализировали. Хирурги провели операцию — извлекли остатки стакана вместе с фрагментами стекла. Сейчас пациент уже дома, однако впереди его ждёт продолжительное восстановление.

Примечательно, что для башкирской столицы подобные истории перестают быть редкостью. За последний год уфимские медики доставали из пациентов туалетный ёршик, четыре батарейки разом, надкусанный огурец из 21-летней девушки, а в новогодние каникулы — два мандарина из ещё одного горожанина.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Уфе мужчина отравился неизвестным веществом при промывке цистерны

Автор: Семен Подгорный