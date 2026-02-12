В Башкирии осудили водителя, который под наркотиками убил 18-летнюю подругу своей девушки

21:57, 12 фев 2026

В Стерлитамаке завершился судебный процесс по делу о гибели 18-летней студентки педагогического колледжа Елизаветы Н. Трагедия произошла вечером 18 августа 2024 года. Молодой человек по имени Александр Г. проведёт ближайшие шесть лет в колонии-поселении.

Что произошло

Тем летним вечером Елизавета села в старый праворульный Mitsubishi Galant к знакомому — 22-летнему Александру. Вместе с ними в машине находилась подруга Лизы, Алина К., на тот момент девушка водителя. Александр разогнался, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Renault Logan.

Лиза, сидевшая на заднем сиденье, была ещё жива, когда к разбитой иномарке подбежали очевидцы. Люди просили её держаться и не закрывать глаза, но девушка скончалась до приезда медиков — по словам родственников, она сломала шею. До своего дня рождения Елизавета не дожила совсем немного. Алина в момент столкновения вылетела из салона и получила тяжёлые травмы. Пострадали также водитель и пассажир встречного автомобиля. Сам же Александр отделался ушибами и поначалу пытался переложить вину на другого водителя, якобы подрезавшего его.

Свадьба на фоне следствия

По факту гибели девушки возбудили уголовное дело. Однако пока шло расследование, Александр преподнёс родным погибшей ещё один удар — всего через два месяца после аварии он женился на Алине, той самой подруге Лизы, которая тоже находилась в машине в тот роковой вечер. Близкие Елизаветы не скрывали боли: парень жил обычной жизнью и праздновал свадьбу, пока их дочь лежала в земле.

Приговор

Следствие установило, что Александр управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения, значительно превысил допустимую скорость и пошёл на обгон по встречной полосе, что и привело к лобовому столкновению. Его признали виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлёкшем гибель человека. Свою вину молодой человек признал полностью.

Суд назначил Александру шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого, ему запрещено садиться за руль в течение трёх лет после освобождения. Также осуждённый обязан выплатить семье Елизаветы компенсацию морального вреда — почти два миллиона рублей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети