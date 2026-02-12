Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Поджег машину и врезался в колонку: житель Башкирии устроил покушение на заправке в Самаре

22:34, 12 фев 2026

Житель Башкирии едва не устроил катастрофу на заправке в Самаре — утром 11 февраля он поджег свой автомобиль и направил его в колонку, чтобы расправиться с недругом. Об этом сообщили в СК по Самарской области.

По данным следствия, 27-летний мужчина прибыл на АЗС в Красноглинском районе с целью убить ровесника, стоявшего у колонки. Он поджег машину и на горящем авто врезался в заправочное оборудование. Рядом находились и работники станции.

Потерпевший получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники АЗС скрутили нападавшего и потушили огонь. Против задержанного возбуждено дело о покушении на убийство общеопасным способом. Решается вопрос о мере пресечения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Следком - Самара / Мах
