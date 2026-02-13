В Уфе пару отправили в СИЗО за попытку подсадить школьницу на наркотики

21:12, 13 фев 2026

В столице Башкирии мужчина и его знакомая оказались за решёткой после попытки вовлечь девочку-подростка в употребление наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Инспекторы ДПС в Уфе остановили «Рено Логан» — за рулём находился 43-летний мужчина, рядом две девушки. Поведение водителя вызвало подозрения, полицейские досмотрели машину. В бардачке обнаружили пакетик с порошком, который экспертиза идентифицировала как мефедрон. Всех троих доставили в отдел.

Выяснилось, что водитель и его 21-летняя спутница познакомились с несовершеннолетней через мессенджер. В переписке они уговаривали подростка попробовать запрещённые вещества. Возбуждено уголовное дело о склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотиков. Суд заключил обоих под стражу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Уфе бывших супругов задержали с шестью килограммами мефедрона

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru