В Уфе пару отправили в СИЗО за попытку подсадить школьницу на наркотики
21:12, 13 фев 2026
В столице Башкирии мужчина и его знакомая оказались за решёткой после попытки вовлечь девочку-подростка в употребление наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Инспекторы ДПС в Уфе остановили «Рено Логан» — за рулём находился 43-летний мужчина, рядом две девушки. Поведение водителя вызвало подозрения, полицейские досмотрели машину. В бардачке обнаружили пакетик с порошком, который экспертиза идентифицировала как мефедрон. Всех троих доставили в отдел.
Выяснилось, что водитель и его 21-летняя спутница познакомились с несовершеннолетней через мессенджер. В переписке они уговаривали подростка попробовать запрещённые вещества. Возбуждено уголовное дело о склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотиков. Суд заключил обоих под стражу.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.