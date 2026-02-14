Все новости Уфы и Башкортостана
Прокуратура начала проверку после давки в уфимском ТЦ «Планета»

22:51, 14 фев 2026

В День святого Валентина в торговом центре «Планета» в Уфе праздничная акция закончилась серьёзным инцидентом. Организаторы сбросили на посетителей семь тысяч воздушных шаров с подарками внутри — толпа ринулась их ловить, и в считанные секунды началась неконтролируемая давка. 11-летний ребёнок и 27-летняя девушка получили переломы, обоих доставили в городские больницы.

Прокуратура Башкирии уже организовала проверку инцидента. Надзорное ведомство выяснит, как в ТРК обеспечивали безопасность при массовом скоплении людей. Организаторам мероприятия дадут отдельную правовую оценку. При выявлении нарушений последуют меры прокурорского реагирования.

