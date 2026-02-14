Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии при пожаре в пятиэтажке эвакуировали более 40 человек, один погиб

23:16, 14 фев 2026

Огонь вспыхнул на втором этаже пятиэтажки на улице Дружбы рано утром, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. Спасатели вывели из задымлённого помещения шестерых, среди них двое детей. Ещё 35 жильцов покинули дом сами до приезда пожарных.

Возгорание ликвидировали. В выгоревшей квартире нашли тело 39-летнего мужчины. На месте работают дознаватель и следственно-оперативная группа — устанавливаются обстоятельства и причина произошедшего.

Пенсионерка принимала ванну, пока у нее горела квартира в Башкирии

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
