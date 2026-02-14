Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии озвучили статистику детской смертности на пожарах за 5 лет

В Башкирии озвучили статистику детской смертности на пожарах за 5 лет

23:21, 14 фев 2026

56 детей погибли в пожарах в Башкирии за последние пять лет — страшную статистику обнародовало ГУ МЧС России по республике.

За указанный период в регионе зафиксировали 37 пожаров, унёсших жизни несовершеннолетних. С начала 2026 года в двух инцидентах пострадали двое детей. При этом за три года спасателям удалось спасти из огня порядка 700 детей.

Основная причина трагедий — неисправная электропроводка и сбои в работе электрооборудования: на них приходится 83% всех случаев. Ещё 17% пожаров произошли из-за детской шалости с огнём.

В Башкирии при пожаре в пятиэтажке эвакуировали более 40 человек, один погиб

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: пожар
