В Башкирии озвучили статистику детской смертности на пожарах за 5 лет
23:21, 14 фев 2026
56 детей погибли в пожарах в Башкирии за последние пять лет — страшную статистику обнародовало ГУ МЧС России по республике.
За указанный период в регионе зафиксировали 37 пожаров, унёсших жизни несовершеннолетних. С начала 2026 года в двух инцидентах пострадали двое детей. При этом за три года спасателям удалось спасти из огня порядка 700 детей.
Основная причина трагедий — неисправная электропроводка и сбои в работе электрооборудования: на них приходится 83% всех случаев. Ещё 17% пожаров произошли из-за детской шалости с огнём.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
