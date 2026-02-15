Все новости Уфы и Башкортостана
МЧС Башкирии дало рекомендации по поведению в толпе после инцидента в ТЦ

22:13, 15 фев 2026

Спасатели Башкирии 15 февраля выпустили рекомендации по поведению в местах массового скопления людей. Поводом послужил инцидент в одном из торговых центров Уфы.

В ведомстве перечислили правила, которые помогут уберечься в давке. Прежде всего необходимо избавиться от опасных предметов: сумок на длинных ремнях, зонтов, шарфов и каблуков. Двигаться нужно по ходу потока, смещаясь к краю. Главное — устоять на ногах. При падении — подняться как можно быстрее, а если не получается — лечь на живот, закрыв голову руками. К стенам, заборам и машинам прижиматься нельзя.

Автор: Семен Подгорный
Теги: безопасность
