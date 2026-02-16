В Башкирии 25-летний мужчина расправился с матерью и жил с останками в квартире

21:33, 16 фев 2026

В небольшом башкирском городе Кумертау произошла трагедия, от которой стынет кровь. В одной из квартир пятиэтажного дома на улице Первомайской 11 февраля было найдено тело 48-летней местной жительницы Инны. В её гибели подозревают родного сына — 25-летнего Дениса. Информацию о задержании подозреваемого подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Республике Башкортостан.

Как обнаружили тело

Инна зарабатывала на жизнь вахтовым методом, пишет КП-Уфа. Каждый раз, возвращаясь домой, женщина закупала продукты и готовила для себя и сына. Денис при этом уже длительное время сидел без работы и практически не покидал стены квартиры. После очередного приезда с вахты Инна внезапно перестала отвечать на звонки родных. Обеспокоенная мать женщины — бабушка Дениса — отправилась к ним домой, но на стук в дверь никто не откликнулся. Пожилая женщина вызвала спасателей, которые вскрыли замок. За дверью их ожидало страшное зрелище — в квартире находилось тело Инны. Денис тоже был внутри и отрицать причастность к произошедшему не стал.

Что произошло в квартире

По данным источников, в тот день между матерью и сыном вспыхнула ссора. Денис был недоволен совместным проживанием. В какой-то момент он подошёл к Инне, которая сидела за столом, схватил её сзади, повалил на пол и нанёс удар топором. После этого молодой человек попытался избавиться от следов содеянного — расчленил тело и разложил останки по пакетам, банкам и тазам. Он планировал вынести всё из квартиры и спрятать, однако не успел: на пороге появились спасатели, а затем и следователи. Точный срок, который Денис провёл в квартире рядом с телом матери, установит судебно-медицинская экспертиза.

Затворник после клинической смерти

Знакомые Дениса в один голос утверждают: ещё несколько лет назад он был совершенно другим человеком. Любил животных, помогал окружающим, поддерживал друзей. Всё изменилось примерно в 2020 году, когда молодой человек, предположительно на фоне токсикомании, пережил клиническую смерть. После этого он фактически стал затворником — перестал выходить из дома, не пользовался социальными сетями, оборвал все контакты. Романтических отношений у него не было со времён учёбы в колледже.

Одна из знакомых вспоминает, что прежний Денис не был способен на подобное. По её словам, после пережитой клинической смерти в нём будто что-то сломалось, а прежняя личность перестала существовать.

Родные били тревогу

Родственница молодого человека Ирина рассказала, что после злоупотребления токсичными веществами поведение Дениса начало стремительно меняться. Он стал агрессивным, и Инна откровенно его боялась. Женщина воспитывала сына одна — после развода с мужем личную жизнь она так и не наладила. Отец Дениса завёл другую семью и со старшим сыном почти не контактировал.

По словам Ирины, Денис запрещал матери включать свет и телевизор, завешивал окна в квартире, кричал на неё за храп, требуя абсолютной тишины и темноты. Родственница предполагает, что именно какой-то бытовой шум мог стать тем самым раздражителем, который спровоцировал нападение.

Врачи разводили руками

Семья не сидела сложа руки. К Денису домой приходили и психиатр, и психолог, и терапевт. Однако, по утверждению родственников, все специалисты признавали его здоровым, не ставили на учёт и не выдавали никаких направлений. Бабушка Дениса неоднократно умоляла медиков госпитализировать внука хотя бы для обследования в психиатрическую больницу, но каждый раз получала отказ. Руководство медучреждения ссылалось на то, что пациент должен обратиться за помощью самостоятельно. Сделать это Денис, который к тому моменту уже вёл себя крайне неадекватно, разумеется, не мог. Ирина считает, что значительная доля ответственности за произошедшее лежит на медиках, проявивших халатность.

Дело на контроле следствия

Тринадцатого февраля по ходатайству следствия суд заключил Дениса под стражу. Ему официально предъявлено обвинение в убийстве. Как сообщили в Следственном комитете по Башкирии, причастность задержанного к преступлению установлена в ходе комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время продолжается сбор доказательной базы, назначены судебные экспертизы, в том числе на вменяемость обвиняемого.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Объединенная пресс-служба судов/соцсети